Головкин победил Альвареса. Ничья - это ограбление! - Билли Джо Сондерс

Казахстанец сохранил свои титулы.
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Фото HBO Boxing
Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс назвал ограблением результат боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов, по итогам которых на карточках судей была зафиксирована ничья.
"Ничья или ограбление. GGG победитель для меня!" - написал Сондерс, который ранее неоднократно оскорблял Головкина.
"Я говорил вам", - добавил Сондерс спустя время, намекнув, что предполагал такой сценарий.
Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов, по итогам которых на карточках судей была зафиксирована ничья.
"Ничья или ограбление. GGG победитель для меня!" - написал Сондерс, который ранее неоднократно оскорблял Головкина.
"Я говорил вам", - добавил Сондерс спустя время, намекнув, что предполагал такой сценарий.
Draw or a robbery ggg won for me— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 17 сентября 2017 г.
I told you— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 17 сентября 2017 г.