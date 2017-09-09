Настоящая лабуда и позорное решение - Гена вчистую выиграл бой! - Ковалев

Он уже третий боксер с именем, который выступил с критикой в адрес судей.
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Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев раскритиковал решение судей в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Это настоящая лабуда, а не решение. Хотя это Вегас - и тут нечему удивляться!
Гена чисто выиграл этот бой! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. Очередное ошибочное решение. Это Вегас, детка", - написал Ковалев в Instagram.
"Мое мнение: Гена выиграл этот бой, - говорит Ковалев, слушая объявление результатов. - Чисто - схема для реванша".
"Очень разочарован неправильным решением. Геннадий выиграл этот бой - 117:111", - добавил Ковалев в твиттере.
Ранее решение судей раскритиковали кубинец Эрисланди Лара и британец Билли Джо Сондерс, назвавший результат боя ограблением Головкина.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Это настоящая лабуда, а не решение. Хотя это Вегас - и тут нечему удивляться!
Гена чисто выиграл этот бой! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. Очередное ошибочное решение. Это Вегас, детка", - написал Ковалев в Instagram.
"Мое мнение: Гена выиграл этот бой, - говорит Ковалев, слушая объявление результатов. - Чисто - схема для реванша".
"Очень разочарован неправильным решением. Геннадий выиграл этот бой - 117:111", - добавил Ковалев в твиттере.
Ранее решение судей раскритиковали кубинец Эрисланди Лара и британец Билли Джо Сондерс, назвавший результат боя ограблением Головкина.
Very disappointed of wrong design for #CaneloGGG. Gennady won this fight 117:111. pic.twitter.com/yKI0Sed9rL— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 17 сентября 2017 г.