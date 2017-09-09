"Я понимаю, что ты чувствуешь". Эрисланди Лара поддержал Головкина после ничьи с Альваресом

Кубинец предупреждал GGG, что победить "Канело" в Вегасе можно только нокаутом.
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Фото Турара Казангапова©
Кубинский боксер Эрисланди Лара поддержал казахстанца Геннадия Головкина после ничьи с мексиканцем Саулем Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
В июне 2014 года Лара проиграл в Лас-Вегасе Альваресу. Тогда судьи отдали победу мексиканцу раздельным решением. Сам кубинец неоднократно заявлял, что не согласен с тем решением.
"Лас-Вегас. #яЗнаюЭтоЧувство" - написал Лара в твиттере, который за пять дней до боя сделал громкое заявление.
"Есть одна вещь, которая известна всем про Лас-Вегас - там нельзя победить Альвареса решением. Судьи "обокрали" меня, так почему бы им не сделать этого же с Головкиным? Чтобы победить "Канело", нужно его нокаутировать", - сказал Лара 12 сентября.
Кроме Лары, результат боя Головкин - Альварес ограблением назвал чемпион WBO Билли Джо Сондерс. Британец считает победителем GGG.
Напомним, поединок Головкина и Альвареса завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
В июне 2014 года Лара проиграл в Лас-Вегасе Альваресу. Тогда судьи отдали победу мексиканцу раздельным решением. Сам кубинец неоднократно заявлял, что не согласен с тем решением.
"Лас-Вегас. #яЗнаюЭтоЧувство" - написал Лара в твиттере, который за пять дней до боя сделал громкое заявление.
"Есть одна вещь, которая известна всем про Лас-Вегас - там нельзя победить Альвареса решением. Судьи "обокрали" меня, так почему бы им не сделать этого же с Головкиным? Чтобы победить "Канело", нужно его нокаутировать", - сказал Лара 12 сентября.
Кроме Лары, результат боя Головкин - Альварес ограблением назвал чемпион WBO Билли Джо Сондерс. Британец считает победителем GGG.
Напомним, поединок Головкина и Альвареса завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Las Vegas #GGGCanelo #Iknowthefeeling— Erislandy Lara (@Laraboxing) 17 сентября 2017 г.