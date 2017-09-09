Решение судей просто смешное. Для меня Головкин - явный победитель боя с "Канело" - Леннокс Льюис

Британский боксер заявил, что в этом поединке и близко не было ничьей.
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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис назвал смешными решения судей боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
"Для меня Головкин - явный победитель этого боя. Понравилось, что Альварес достоял до конца. Они сегодня оба выиграли! Но решение судей просто смешное. Оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но тут и близко не было ничьей", - приводит слова Льюиса "Спорт-Экспресс".
Статистика ударов боя Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес
Напомним, что Головкин и "Канело" Альваресом завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес