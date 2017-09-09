Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 1:0
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Поединок продлился все 12 раундов.

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11 Комментариев
Фото из твиттера @HBOboxing
Фото из твиттера @HBOboxing

Представляем Вашему вниманию видео полного боя между казахстанцем Геннадием Головкин и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

Напомним, что Головкин и "Канело" Альваресом завершили бой вничью. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

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Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 10:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Не нужен рыжий пускай сам бегает тебе нужен били Джо сондерс.
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 11:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Mansur Nurmukhambetov ,чо испугался что ли )))???
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 11:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Mansur Nurmukhambetov ,лично я хочу реванш а потом объединение )))
Ответить 1
 
Naiman Сегодня 12:08
Статус: МСМК
Рейтинг: 735
Какой еще нафиг Билли Джо. Тут такие бабки можно срубить теперь. Это же сюжет для трилогии
Ответить 0
 
Timur Sultanov Сегодня 11:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 634
во втором бое, Канело будет уже совсем другим, более уверенным, сегодня он вышел немного взволнованым, он протестировал Гену, увидел все его минусы. ему еще есть куда расти.
Ответить 2
 
proteam Сегодня 11:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
Хороший бой был. Думаю ничья всем на руку. Никто сильно не разочаровался. Головкин теряет статус нокаут машины. Но и возраст уже у него, было понятно, что всех он отправлять в нокаут не сможет. Хотя не понятно, каким боком Альварес выиграл у одного судьи почти в чистую. Ощущение, что результат боя был известен ранее, просто главное чтобы нокаута не было. Промоутеры смогут еще больше заработать. Деньги портят бокс, но все таки Канело и ГГГ лучшие в своем весе, уж лучше еще раз увидеть этот бой, чем ГГГ - Сондерс, или ГГГ- Джейкобс
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Талгат Жананбаев Сегодня 11:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 786
Канелло в чистую бой проиграл. Судей на мыло.
Ответить 0
 
Нурлан Нурлан Сегодня 11:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Победили буки и промоутеры
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 12:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 990
Гена победил
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 12:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 990
Гена победил
Ответить 1
 
Zhum Сегодня 12:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272


Город засыпает, просыпается мафия: судьи победили Головкина, подарив Альваресу ничью
Супербой, который соответствовал всем ожиданиям болельщиков, закончился скандалом
Сегодня в 08:42, просмотров: 3525
Геннадий Головкин и Сауль Альварес наконец-таки сошлись в ринге. Сколько этого ждали мы, сколько этого ждали боксеры? Браво спортсменам – они полностью оправдали все те надежды, которые на них возлагались. Вот только по итогам 12 раундов мы обречены обсуждать очередной судейский скандал, настоящий грабеж средь выходного дня Лас-Вегаса. При полном преимуществе GGG, когда сомнений уже не оставалось, рефери все-таки насчитали ничью…

фото: AP
Головкин и Альварес показали крутой бой. Напор Геннадия с первого и до последнего раунда окончательно снял мои сомнения относительно того, насколько хороший он боксер. Испытание под названием Канело он прошел на отлично.
Наверное, хотелось увидеть чуть другого Сауля – он хорошо попадал, двигался и защищался, но всегда оставалось чувство недосказанности. Даже когда с одиночных и заряженных ударов он переходил на комбинации.
Отсутствие плана B – главная проблема Альвареса. Его контрпанчи не потрясли Головкина, и когда это мощнейшее оружие не сработало, что-то поменять он уже не смог. Если бы он добавил к этому мексиканского безрассудства – было бы повеселее, но даже ситуация безысходности не заставила Канело пуститься в откровенную мясорубку.
Ближе к концу поединка, когда Гена забирал очередные раунды, я подумал, какой же это уникальный бой. Он постоянно держит в напряжении, ты понимаешь, что оба боксера могут завершить его досрочно и прямо сейчас, но у тебя не возникает сомнений, кто его ведет.
До боя я понимал, что судьи в Лас-Вегасе не отдадут победу казахстанскому спортсмену. Но во время я радовался, что этот фактор, казалось, испарился – так уверенно выглядело преимущество GGG.
Главным аргументом в пользу этого я считал свои эмоции в пользу Канело. Я болел за мексиканца и хотел увидеть его триумф, но даже при этом раскладе я видел, что он – проигрывает и делает это без вопросов. «Держать в напряжении» - это круто, но недостаточно для победы.
Поэтому когда после 12 раундов Альварес вскинул руки вверх, я принял это за обычный ритуал.
Все все прекрасно понимали.
Объявление судейских записок. 115:113 в пользу Головкина, а дальше – как в тумане. Кто-то сошел с ума и насчитал победу Канело 118:110, а затем последовал окончательный вердикт – 114:114. Ничья.
Все все прекрасно понимали. Но уже иначе.
Судя по лицу Канело, стыдно было даже ему. Произошедшее – самый неожиданный результат реально классного боя.
Оскар Де Ла Хойя в качестве промоутера сотворил что-то нереальное, настраивая зрителей на реванш, а судьи ... Когда в очередной раз будет поднят вопрос о том, почему бокс умирает – обязательно вспомните этот поединок, который был способен возродить спорт, но помер в муках как преступность.
Можно понять победу в ту или иную сторону, когда бой близкий. И смириться. Тут поединок близкий, но в то же время односторонний в плане инициативы и преимущества. И именно это – натуральный грабеж.
Теперь с официальным результатом противостояния Канело – GGG надо как-то заснуть. Лас-Вегасу, Мексике, Казахстану и другим.
Город засыпает. Просыпается мафия. Которая уже наворотила дел.

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