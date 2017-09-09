Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Поединок продлился все 12 раундов.
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш
- Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл - Головкин
- Головкин победил Альвареса. Ничья - это ограбление! - Билли Джо Сондерс
Представляем Вашему вниманию видео полного боя между казахстанцем Геннадием Головкин и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альваресом завершили бой вничью. Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
Настоящая лабуда и позорное решение - Гена вчистую выиграл бой! - Ковалев
Головкин победил Альвареса. Ничья - это ограбление! - Билли Джо Сондерс
Теренс Кроуфорд призвал уволить судью, поставившего "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным
"Я понимаю, что ты чувствуешь". Эрисланди Лара поддержал Головкина после ничьи с Альваресом