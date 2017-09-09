Теренс Кроуфорд призвал уволить судью, поставившего "118-110" в пользу "Канело" в бою с Головкиным

Второй судья поставил в пользу Головкина, а третий насчитал ничью.
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Теренс Кроуфорд. Фото с сайта boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) высказал свое недовольство по поводу работы судей в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их бой состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.
В частности, Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. Ничью 114-114 выставил Дон Трелла.
"Судья, который поставил 118-110, нужно уволить как можно скорее", - написал Кроуфорд в своем твиттере.
Их бой состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью.
В частности, Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. Ничью 114-114 выставил Дон Трелла.
"Судья, который поставил 118-110, нужно уволить как можно скорее", - написал Кроуфорд в своем твиттере.
That judge that had it 118 110 need to be fired asap— Terence Crawford (@budcrawford402) 17 сентября 2017 г.