Появилось фото судейских записок боя Головкин - Альварес

Боксеры свели поединок вничью.
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Фото: HBOboxing
Опубликовано фото судейских записок боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья. Со статистикой ударов можно ознакомиться здесь.
В частности, Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Эделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. Ничью 114-114 выставил Дон Трелла.
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд уже призвал уволить Берд за ее судейство.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья. Со статистикой ударов можно ознакомиться здесь.
В частности, Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Эделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. Ничью 114-114 выставил Дон Трелла.
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд уже призвал уволить Берд за ее судейство.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.