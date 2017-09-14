"Мир знает, кто чемпион!". Геннадий Головкин обратился к болельщикам после боя с "Канело"

Казахстанец защитил четыре чемпионских титула.
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Фото Турара Казангапова©
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) через официальный Instagram обратился к фанатам после боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился неожиданной ничьей. Казахстанец прервал серию из 37 побед подряд (33 нокаутом) в 37 боях, но защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
"Мир знает, кто чемпион. Спасибо всем моим фанатам со всего мира. Это очень многое значит для меня", - признался Головкин, который в качестве иллюстрации работу фотографа Vesti.kz Турара Казангапова.
Ранее Головкин назвал ужасным вердикт судей в бою с "Канело". Известный американский тренер Тедди Атлас увидел в таком решении результат коррупции в боксе, а российский эксперт Александр Беленький, еще до поединка предупреждавший о невозможности победы по очкам, отметил, что в День независимости Мексики судьи выполнили поставленную перед ними задачу.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее, а тренер GGG Абель Санчес посоветовал ей снова пойти в школу.
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Их поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился неожиданной ничьей. Казахстанец прервал серию из 37 побед подряд (33 нокаутом) в 37 боях, но защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
"Мир знает, кто чемпион. Спасибо всем моим фанатам со всего мира. Это очень многое значит для меня", - признался Головкин, который в качестве иллюстрации работу фотографа Vesti.kz Турара Казангапова.
Ранее Головкин назвал ужасным вердикт судей в бою с "Канело". Известный американский тренер Тедди Атлас увидел в таком решении результат коррупции в боксе, а российский эксперт Александр Беленький, еще до поединка предупреждавший о невозможности победы по очкам, отметил, что в День независимости Мексики судьи выполнили поставленную перед ними задачу.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее, а тренер GGG Абель Санчес посоветовал ей снова пойти в школу.
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.
Все новости о бое Головкин - Альварес