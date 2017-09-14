Когда судьям изначально поставлена задача, они ее выполняют - Беленький о бое Головкин - "Канело"

Эксперт считает, что Головкин выиграл минимум восемь раундов.
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- Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
Авторитетный российский эксперт в мире бокса, блогер Александр Беленький в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
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- Как я и говорил, что по очкам Головкину победу не отдадут по-любому, именно так и получилось. Вот и не дали. Все трое судей смотрели мимо - даже тот, который дал победу Головкину, потому что не с тем счетом выиграл Головкин. Так что здесь обычное безобразие и все. В День независимости Мексики не могли отдать победу Головкину в таком бою. Он выиграл восемь-десять раундов по-любому, а остальные если и проиграл, то совсем близко. Там было все, как я сказал: "Канело" вел бой с расчетом на судей. Все, больше ничего его не волновало. Ему надо было не упасть и простоять до конца.
- Многие ожидали, что будет интенсивный обмен ударами. Показали ли боксеры по факту мексиканский стиль?
- Более-менее это в ринге было. Но Альварес рубиться стал только когда устал. К тому моменту подустали оба, и он понял, что надо хоть что-то делать. Такой полноценной рубки не было. Геннадию удавалось на протяжении большей части боя диктовать свои условия, но когда судьям изначально поставлена задача, они эту задачу выполняют. Причем выполняют очень масштабно. Это было видно и по тому, как себя вел Макс Келлерман (аналитик, комментатор телеканала HBO - прим. Vesti.kz), ему было очень стыдно. Но он тоже всеми силами пытался сделать вид, что там было что-то приличное.
Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении. Александр Беленький предсказывал досрочную победу Головкина в поздних раундах.