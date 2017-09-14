Когда судьям изначально поставлена задача, они ее выполняют - Беленький о бое Головкин - "Канело"

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:1
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 0:0
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 2:0
Попко Пелья 17:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 0:1
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 0:1
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 0:0
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 2:0
Попко Пелья 17:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Обсуждаемые

Когда судьям изначально поставлена задача, они ее выполняют - Беленький о бое Головкин - "Канело"

Эксперт считает, что Головкин выиграл минимум восемь раундов.

Денис Стрелков Денис Стрелков Денис Стрелков

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14 Комментариев
Александр Беленький. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Александр Беленький. Фото с личной страницы в Фейсбуке

Авторитетный российский эксперт в мире бокса, блогер Александр Беленький в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

От всей души хочу поздравить Головкина с победой! Ждем реванш с "Канело" - Куат Хамитов

- Как я и говорил, что по очкам Головкину победу не отдадут по-любому, именно так и получилось. Вот и не дали. Все трое судей смотрели мимо - даже тот, который дал победу Головкину, потому что не с тем счетом выиграл Головкин. Так что здесь обычное безобразие и все. В День независимости Мексики не могли отдать победу Головкину в таком бою. Он выиграл восемь-десять раундов по-любому, а остальные если и проиграл, то совсем близко. Там было все, как я сказал: "Канело" вел бой с расчетом на судей. Все, больше ничего его не волновало. Ему надо было не упасть и простоять до конца.

- Многие ожидали, что будет интенсивный обмен ударами. Показали ли боксеры по факту мексиканский стиль?

- Более-менее это в ринге было. Но Альварес рубиться стал только когда устал. К тому моменту подустали оба, и он понял, что надо хоть что-то делать. Такой полноценной рубки не было. Геннадию удавалось на протяжении большей части боя диктовать свои условия, но когда судьям изначально поставлена задача, они эту задачу выполняют. Причем выполняют очень масштабно. Это было видно и по тому, как себя вел Макс Келлерман (аналитик, комментатор телеканала HBO - прим. Vesti.kz), ему было очень стыдно. Но он тоже всеми силами пытался сделать вид, что там было что-то приличное.

Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин

Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении. Александр Беленький предсказывал досрочную победу Головкина в поздних раундах.

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес

  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1272
Самое интересное, что до боя все были уверены, что Головкин досрочно расправится с Канело. А после боя, когда Головкин ничего не показал - все сразу на судей начали пенять и на них спихивать ответственность
Ответить -1
 
Arsen Abilgazyuly Сегодня 13:36
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 281
После десятого раунда Головкин вел 98-92, даже если два последних отдадут Альваресу общий счет должен быть 116-112
Ответить 3
 
Daulet Danishbayev Сегодня 13:42
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Шымкентский пацанчик,С вами согласен отчасти: многие именитые боксеры и эксперты давали плюс-минус 50/50, а те, кто давал результат 3 нокдауна или нокаут Геной в таких-то раундах обычно фанаты или казахстанские эксперты, есть конечно исключения.
Просто никто не ожидал такого уровня от Канело, а Головкин избалывал нас нокаутами
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 13:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1261
Шымкентский пацанчик,а ты такой обиделся на все)))
Ответить 0
 
Руся Махамбетов Сегодня 13:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1172
Ну да. Попробуй не выполни, закопают ...!
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 13:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1516
Эту "судиушку" отстранили от дальнейших судейств,как говорят "мавр сделал своё дело",нам не легче от этого.Просто очередной раз убивают "сие сиятельство бокс"! Деньги решают ВСЁ!
Ответить 1
 
Галина Кудабаева Сегодня 13:39
Статус: Профи
Рейтинг: 363
украли победу у Гены судьи клятые.
Ответить 1
 
Ануар Сатжан Сегодня 13:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Гена по очкам выиграл, но он не тот хваленный монстр, о котором все говорили. Он говорил, что специально не нокаутировал Джейкобса, но это не так, просто он не смог этого сделать как и в этом бою. В действительности два боследних боя показали, что он в 36 боях дрался с мешками. Теперь же ему нужно срочно брать пояс Сондерса и на последок с каким-то мешком подраться и с 40 безпроигрышными боями уходить на пенсию.
Ответить -1
 
Heavyweight Сегодня 14:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Ануар Сатжан, Ну так если он мешок, почему же его никто не победил? Так называемые хваленные топы
Ответить 1
 
Марат Ахметжанов Сегодня 13:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 185
Шымкентский пацанчик сен жаман катындар сияктысын,созбен женылмейсын,сены ешкым женаалмайды
Ответить 1
 
Талгат Жананбаев Сегодня 14:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 793
Ануар Сатжан,в действительности же Головкин показал в этих двух боях, кто правит балом. Вести и контролировать бой от начала до конца, дано не каждому. Чемпион это талант,который не пропить.
Ответить 1
 
Donald Trump Сегодня 14:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Головкин приближается к пенсионному возрасту и это факт!
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 15:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1900
Да жаль но этого следовало ожидать а в самом деле удивительно как не присудили победу Канело.Видно судьи посовещались и решили что отдавать победу канело будет знатный скандал но и отдавать победу Головкину тоже не решились.Остановились посередине теперь Геннадию можно кричать меня ограбили и это очевидно.
Ответить 2
 
Шах Ермекулы Сегодня 15:13
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1607
Ограбление в Лас - Вегасе! 1 сезон!)
Ответить 1
 