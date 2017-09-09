От всей души хочу поздравить Головкина с победой! Ждем реванш с "Канело" - Куат Хамитов

Боец ММА отметил, что оба боксера выдали чертовски крутой бой.
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Фото: newsvl.ru
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов поделился впечатлениями от поединка между его соотечественником - чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).
"От всей души хочу поздравить Triple G с победой!
Я всегда буду поддерживать тех парней, которые добились всего сами, своими силами... Не важно победа или поражение или ничья, он всегда останется для нас чемпионом! И завтра когда придет время, нам всем есть что будет рассказать своим внукам, когда они спросят нас о боксе! Еще раз поздравляю обоих боксеров с победой! ЧертовСки крутой был бой и в таких боях проигравших просто не бывает! Всегда приятно смотреть бои равных соперников... Ждем реванш #CaneloGGG", - написал Хамитов на своей странице в Instagram (пунктуация и орфография автора сохранены).
Напомним, бой Головкин - "Канело" состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
После боя оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
"От всей души хочу поздравить Triple G с победой!
Я всегда буду поддерживать тех парней, которые добились всего сами, своими силами... Не важно победа или поражение или ничья, он всегда останется для нас чемпионом! И завтра когда придет время, нам всем есть что будет рассказать своим внукам, когда они спросят нас о боксе! Еще раз поздравляю обоих боксеров с победой! ЧертовСки крутой был бой и в таких боях проигравших просто не бывает! Всегда приятно смотреть бои равных соперников... Ждем реванш #CaneloGGG", - написал Хамитов на своей странице в Instagram (пунктуация и орфография автора сохранены).
Напомним, бой Головкин - "Канело" состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
После боя оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.
От всей души хочу поздравить Triple G с победой! Я всегда буду поддерживать тех парней, которые добились всего сами, своими силами... Не важно победа или поражение или ничья, он всегда останется для нас чемпионом! И завтра когда придет время, нам всем есть что будет рассказать своим внукам, когда они спросят нас о боксе! Еще раз поздравляю обоих боксеров с победой! ЧертовСки крутой был бой и в таких боях проигравших просто не бывает! Всегда приятно смотреть бои равных соперников... ЖДЕМ РЕВАНШ #CaneloGGG