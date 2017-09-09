От всей души хочу поздравить Головкина с победой! Ждем реванш с "Канело" - Куат Хамитов

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 1:0
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
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От всей души хочу поздравить Головкина с победой! Ждем реванш с "Канело" - Куат Хамитов

Боец ММА отметил, что оба боксера выдали чертовски крутой бой.

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6 Комментариев
Фото: newsvl.ru
Фото: newsvl.ru
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов поделился впечатлениями от поединка между его соотечественником - чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).

"От всей души хочу поздравить Triple G с победой!

Я всегда буду поддерживать тех парней, которые добились всего сами, своими силами... Не важно победа или поражение или ничья, он всегда останется для нас чемпионом! И завтра когда придет время, нам всем есть что будет рассказать своим внукам, когда они спросят нас о боксе! Еще раз поздравляю обоих боксеров с победой! ЧертовСки крутой был бой и в таких боях проигравших просто не бывает! Всегда приятно смотреть бои равных соперников... Ждем реванш #CaneloGGG", - написал Хамитов на своей странице в Instagram (пунктуация и орфография автора сохранены).

Напомним, бой Головкин - "Канело" состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

После боя оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.

От всей души хочу поздравить Triple G с победой! Я всегда буду поддерживать тех парней, которые добились всего сами, своими силами... Не важно победа или поражение или ничья, он всегда останется для нас чемпионом! И завтра когда придет время, нам всем есть что будет рассказать своим внукам, когда они спросят нас о боксе! Еще раз поздравляю обоих боксеров с победой! ЧертовСки крутой был бой и в таких боях проигравших просто не бывает! Всегда приятно смотреть бои равных соперников... ЖДЕМ РЕВАНШ #CaneloGGG

Публикация от ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov)


 
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Mahmud Сегодня 13:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Еще раз задам вопрос, где те, которые говорили что GGG мешкобой, а Canelo выходит только против сильнейших? По такой их ловкие э"литобои" должны легко и явно побеждать "мешкобоев"
Но вот большая проблема, того, кого тролли называли "элитобоем" не смог победить того, кого тролли называли "мешкобом")))
Как так??!!! Где не сходятся карты?)
Перед тем как ответить, сначало вытащите языке из задницы мула или освободите рты от органа мула. И не забудьте рты свои промыть, прочистить или дезинфекцию провести или что у вас по инструкции. Чтобы тут на сайте не воняло от вас и грязь тут не разносили. Потом можете свои оправдания чирикать.
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LEGENDA Сегодня 13:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Mahmud, хочу задать вопрос в каком весе боксировал Альварес )))??? следующая ремарка , Геннадий четко и ясно вызывал на бой АНДРЕKING УОРД !!! теперь понимаешь кто такой мешкобой головкин а кто АНДРЕ ЛЕГЕНДА УОРД !!!
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LEGENDA Сегодня 13:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
Куат молодец!!!! Но впервые стыдно за ггг))) который плачет на счет судейства ахххахххааа ржу не могу ))) неужели это ты генка монстр плачешь
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ayan_astana Сегодня 13:04
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Надо быть справедливым а не голословно заявлять что Головкин победил. Ну
и что что если он родился в РК это ничего не означает. Надо быть
честным а Альварес победил, ему только нужно на ринге закопать ГГГ чтобы
победу ему отдали. ГГГ до боя знал что он не проиграет все куплено.
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Алик Ансаров Сегодня 13:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Вроде говорил на пенсию пора)))
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ayan_astana Сегодня 13:10
Статус: Профи
Рейтинг: 377
Его Елбасы звал провести бой во время EXPO а он не приехал из-за денег
сказал что это коммерция. Хотя все выигрыши благодаря РК и его бюджету.
ГГГ половину всех своих боев купил и судей и самих боксеров и их
тренеров. А Ислам молодец вот настоящий патриот хотя родился в чужой
стране приехал и поддержал народ РК и Президента РК я его уважаю всем
ПРИМЕР ИСЛАМ ВСЕМ ПРИМЕР!!!!!!
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