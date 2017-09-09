Головкин после ничьей с "Канело" стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса

Рекорд 52-летнего Бернарда Хопкинса составляет 20 защит в среднем весе
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин стал на шаг ближе к рекорду американца Бернарда Хопкинса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завершив бой вничью с мексиканцем Саулем "Канело" Алвьаресом, казахстанец в 18-й раз защитил титул WBA в среднем весе. Также Головкин в 16-й раз удержал пояс IBO, в четвертый - IBF и в третий - WBC.
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Стоит отметить, что рекорд 52-летнего Бернарда Хопкинса составляет 20 защит титула IBF в среднем весе. Напомним, что для Головкина эта первая ничья в карьере. Также он прервал свою серию из 37-ми побед подряд.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес