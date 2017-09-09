Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей

У Альвареса теперь две ничьи.
Сегодня 10:07
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В Лас-Вегасе завершился бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок продлился все 12 раундов. По судейским запискам получилась ничья. Один из судей отдал предпочтение Головкину, еще один - "Канело", а последний поставил ничью.
Для 35-летнего Головкина эта ничья стала первой в профессиональной карьере, которая стартовала в 2006 году. До встречи с Альваресом у него было 37 побед (33 нокаутом) в 37 боях.
Для 27-летнего Альвареса эта ничья - вторая в карьере, которая началась в 2005 году. Также в активе мексиканца 49 побед (34 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2013 году нанес американец Флойд Мейвезер-младший.
Поединок продлился все 12 раундов. По судейским запискам получилась ничья. Один из судей отдал предпочтение Головкину, еще один - "Канело", а последний поставил ничью.
Для 35-летнего Головкина эта ничья стала первой в профессиональной карьере, которая стартовала в 2006 году. До встречи с Альваресом у него было 37 побед (33 нокаутом) в 37 боях.
Для 27-летнего Альвареса эта ничья - вторая в карьере, которая началась в 2005 году. Также в активе мексиканца 49 побед (34 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2013 году нанес американец Флойд Мейвезер-младший.