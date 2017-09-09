Я вживую видел, как Гена *** (избил) "Канело"! - Сергей Ковалев

К удивлению почти всех, бой Головкина и Альвареса завершился ничьей.
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Сергей Ковалев. Фото Турара Казангапова©
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев раскритиковал решение судей в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Прошедший бой Ковалев смотрел с трибуны арены T-Mobile. После поединка он опубликовал в Instagram пост, в котором назвал решение судей лабудой, объяснил его бизнес-схемой для реванша и назвал настоящим победителем Головкина. В комментариях к записи Ковалева некоторые не согласились с его мнением, на что россиянин ответил в своем стиле.
"Народ, видеть бой по ящику и вживую - это два разных боя. Поверьте мне, что я вживую видел, как Гена напи&дил "Канело"!" - написал Ковалев.
Фото судейских записок боя Головкин - Альварес
Статистика ударов Головкина и Альвареса
Скриншот с Instagram.com
Несогласие с результатом поединка также выразили другие видные фигуры из мира бокса: Мэнни Пакьяо, Леннокс Льюис, Сергей Ковалев, Эрисланди Лара, Теренс Кроуфорд и Билли Джо Сондерс.
Все новости о бое Головкин - Альварес
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
Прошедший бой Ковалев смотрел с трибуны арены T-Mobile. После поединка он опубликовал в Instagram пост, в котором назвал решение судей лабудой, объяснил его бизнес-схемой для реванша и назвал настоящим победителем Головкина. В комментариях к записи Ковалева некоторые не согласились с его мнением, на что россиянин ответил в своем стиле.
"Народ, видеть бой по ящику и вживую - это два разных боя. Поверьте мне, что я вживую видел, как Гена напи&дил "Канело"!" - написал Ковалев.
Фото судейских записок боя Головкин - Альварес
Статистика ударов Головкина и Альвареса
Скриншот с Instagram.com
Несогласие с результатом поединка также выразили другие видные фигуры из мира бокса: Мэнни Пакьяо, Леннокс Льюис, Сергей Ковалев, Эрисланди Лара, Теренс Кроуфорд и Билли Джо Сондерс.
Все новости о бое Головкин - Альварес