Женщина-рефери, или кто отдал победу "Канело" и поставил ничью в бою с Головкиным

Титульный поединок проходил в Лас-Вегасе.
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Судейская бригада титульного поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не смогла выявить победителя в этом противостоянии. Подробнее о том, кто какие баллы проставил - в материале корреспондента Vesti.kz.
Титульный поединок проходил в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Решение о победители выносила судейская бригада, и вот какие баллы они выставили. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
1. Дэйв Моррети (США) - 115:113 Головкин
957 профессиональных боев. Рефери не первый раз работает на титульном поединке такого масштаба. Из последних встреч отметим бой между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. Был судьей Моррети и на некоторых других боях Альвареса.
2. Дон Трелла (США) 114:114 ничья
734 профессиональных боя. Американец работал во время предыдущего поединка казахстанца - против Дэниэла Джейкобса и отдал ему тогда победу (115:112).
3. Аделайд Берд (США) - 110:118 Альварес
Женщина-рефери. На ее счету 442 профессиональных поединка. Она работала на боях Головкина с Домиником Уэйдом и Вилли Монро. Отдала все раунды Флойду Мейвезеру-младшему во встрече с Андре Берто.
В ее карьере были похожие решения. В ноябре прошлого года она приняла решение отдать победу Дарлесу Пересу в бою против Мориса Хукера. Второй рефери дал ничью, третий - победу Хукеру.
Появилось фото судейских записок боя Головкин - Альварес
Напомним, титульная встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в Лас-Вегасе завершилась вничью, и казахстанец, который прервал свою победную серию, сохранил свои чемпионские пояса. Оба боксера согласны провести повторный поединок.