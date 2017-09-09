Я не почувствовал "распиаренную" ударную силу Головкина. Я выиграл семь-восемь раундов - Альварес

Мексиканец добавил, что боксировал так, как и планировал.
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- Ничья - это не моя вина. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл - Головкин
- Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью
- Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес заявили о готовности провести реванш
Фото: Hboboxing
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес после ничейного исхода поединка против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина заявил, что он не ощутил "распиаренную" ударную мощь соперника.
"Не почувствовал. Это удивило немного. Это не то, о чем мне говорили и о чем я думал. В первом раунде я его проверил, а затем запросто взял семь-восемь раундов. Дрался так, как и планировали. Конечно, хочу реванш. Если люди захотят его увидеть, сделаем", - сказал "Канело" в ринге.
Сам Головкин заявил, что не считает себя проигравшим: "Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл".
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
"Не почувствовал. Это удивило немного. Это не то, о чем мне говорили и о чем я думал. В первом раунде я его проверил, а затем запросто взял семь-восемь раундов. Дрался так, как и планировали. Конечно, хочу реванш. Если люди захотят его увидеть, сделаем", - сказал "Канело" в ринге.
Сам Головкин заявил, что не считает себя проигравшим: "Ничья - это не моя вина. Я показывал все, что в моих силах. Посмотрите на мои пояса, я все еще чемпион, я не проиграл".
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи дали ничью.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.