WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:22
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) совместно разработали новые правила, направленные на сокращение количества поздних матчей, сообщают Vesti.kz.

Изменения вступят в силу с января 2024 года. В перечень вошли следующие поправки:

- не более пяти матчей на одном корте в один день (начало первой игры – в 11:00. Три игры днем и две – вечером);

- запрещено проводить матчи после 23:00, только если это не обговорено с руководством туров (в виде исключения);

- матч переносится на другой корт, если он не начался до 22:30.

- Начало вечерней сессии не позже 19:30 (рекомендации ATP и WTA - 18:30).

Эти правила вводятся на год в качестве эксперимента, после чего ATP и WTA проанализируют результаты и примут дальнейшие решения.

Напомним, в прошлом сезоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина раскритиковала WTA за расписание матчей после того, как ей пришлось играть до трех часов ночи на турнире в Монреале (Канада).

Ее поддержали и другие теннисисты, которые также просили нормализовать график матчей. Похоже, в ATP и WTA прислушались к спортсменам.

Лучшая теннисистка мира поддержала Елену Рыбакину и раскритиковала WTA

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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