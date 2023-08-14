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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина раскритиковала WTA за "непрофессионализм" после поражения в Монреале

Рыбакина раскритиковала WTA за "непрофессионализм" после поражения в Монреале
©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем поражении от россиянки Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Монреале (Канада) и раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA), сообщают Vesti.kz.

Самсонова победила в трех сетах - 1:6, 6:1, 6:2. В ходе турнира матчи Рыбакиной дважды переносились из-за дождя.

"Да, определенно я чувствую себя разрушенной из-за расписания и всей этой ситуации. Я не очень рада этому, но да, все так, как есть.

К сожалению, в таких ситуациях игроки мало что могут сделать. Решение принимаем не мы. Погода не способствовала. Так что я, можно сказать, получила несколько травм, но мы постарались справиться с ними и посмотрим, как будем действовать дальше", - приводит ее слова Tennisforum.com.

Победив Дарью Касаткину в 3 часа утра по местному времени в субботу, Рыбакина раскритиковала WTA:

"Впервые матч длился так долго, да и закончили мы его так поздно.

Это первый и, надеюсь, последний раз, потому что я думаю, что это было немного непрофессионально. Самое важное здесь - это WTA. Надеюсь, что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.

Рыбакина отметила, что перед матчем с Самсоновой практически не спала:

"Ну, мы закончили в 3. Ну, я приняла душ, немного потянулась, вернулась в гостиницу. Думаю, я заснула в 5. Да, то есть я проснулась в 10, а потом заснуть было невозможно. Так что да, времени на восстановление было явно недостаточно.

Хуже всего то, что дело не в этом турнире. Восстановиться в ближайшие две недели будет нелегко.

Вчера я чувствовала себя очень плохо, поэтому я бы сказала, что с точки зрения концентрации мне было лучше играть сегодня, потому что я считаю, что самое главное - не получить еще более серьезную травму, а вчера после такого короткого сна мне было очень тяжело играть.

Но, как я уже сказала, мы могли легко избежать этой ситуации, но я не знаю, почему мы этого не сделали. Да, думать о сегодняшнем матче было нелегко. Если ты выиграла, то должна играть еще один, поэтому я не очень расстроена поражением, потому что оно было ожидаемо.

Я больше разочарована, опять же, из-за всей этой ситуации. Как я уже сказала, это не первый случай, когда игроки сильно страдают".

Напомним, что Самсонова спустя пару часов после победы над Рыбакиной провела финал против Джессики Пегулы и ожидаемо проиграла американке, поскольку у россиянки было мало времени на восстановление из-за дождя, сбившего расписание.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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