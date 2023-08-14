Неожиданным результатом завершился матч Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Монреале

Елена Рыбакина неожиданно не смогла выйти в финал турнира WTA 1000 в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соревнования проходят на харде.

В матче 1/2-й сильнейшая теннисистка Казахстана, являющаяся четвертой ракеткой мира, встречалась с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает в мировом рейтинге 18 место.

Рыбакина уверенно выиграла первый сет со счетом 6:1, но проиграла две последующие партии - 1:6, 2:6.

Встреча длилась час и 45 минут. Рыбакина сделала 8 эйсом и допустила шесть двойных ошибок, тогда как россиянка выполнила 11 подачь навылет при 9 двойных ошибках.

В финале Самсонова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее подвинула Рыбакину с третьей строчки рейтинга WTA.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ