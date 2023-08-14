Обидчица Рыбакиной за 50 минут проиграла финал на турнире в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Встреча продолжалась 50 минут и завершилась со счетом 1:6, 0:6. В ее ходе Пегула сделала 5 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Самсонова не отметилась подачами навылет при 6 двойных ошибках.

Стоит отметить, что для Самсоновой это был второй матч за вечер. Несколькими часами ранее она обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину - 1:6, 6:1, 6:2.

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