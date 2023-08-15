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Лучшая теннисистка мира поддержала Елену Рыбакину и раскритиковала WTA

Лучшая теннисистка мира поддержала Елену Рыбакину и раскритиковала WTA
©WTA

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек обрушилась с критикой на руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) после турнира в Монреале, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в Канаде некоторым теннисисткам пришлось играть по несколько матчей за один день, в том числе в решающей стадии. Ранее с критикой в адрес WTA высказалась и казахстанка Елена Рыбакина, посетовав на позднее время проведения матчей.

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"Конечно, мы не можем ничего поделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряженный из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках. Особенно в следующем году, когда обязательных турниров будет еще больше.

Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь – это WTA. В данный момент руководство действительно проявляет себя слабо, но я надеюсь, что скоро что-то изменится", - сказала Швентек на пресс-конференции перед стартом турнира в Цинциннати.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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