Все ради US Open. Как поражение Рыбакиной стало для нее успехом

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела первый турнир после почти месячного отдыха. Четвертая ракетка мира добралась до полуфинальной стадии WTA 1000 - National Bank Open в Монреале (Канада). Корреспондент Vesti.kz подвел итоги этой поистине трудной недели для казахстанки.

Впервые в карьере Рыбакина показала хороший уровень тенниса в Монреале. Это было ее третье участие в этом турнире, и ранее оно ограничивалось лишь двумя стартовыми раундами. На этот раз Елена сумела выиграть три матча подряд, и это после четырех недель без тенниса, а затем провести полуфинал-триллер с Людмилой Самсоновой, где все сложилось не в ее пользу - 6:1, 1:6, 2:6.

Конечно, наилучшим результатом была бы победа на этом турнире. Но многие факторы вставляли палки в колеса казахстанки. Чего стоит только упомянуть сей факт, что минувшей ночью Рыбакиной для победы на турнире необходимо было бы обыграть подряд и Самсонову, и абсолютно свежую Джессику Пегулу. А все потому что организаторы перенесли полуфинал Рыбакина - Самсонова, который изначально должен был пройти на день раньше.

В итоге Самсонову не хватило на финал, и она взяла всего один гейм у третьей ракетки мира Пегулы. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что с Рыбакиной было бы то же самое, дожми она Людмилу в полуфинале. У Джессики изначально было огромное преимущество перед соперницей, вне зависимости от того, кто ею станет.

Сама Елена уже дала понять, что ей этот турнир принес много физического и психологического стресса. Она играла четвертьфинальный матч с Дарьей Касаткиной почти до трех часов ночи по местному времени, а затем случилась история с переносом полуфинального матча на день финала. Красноречивые слова от казахстанки: "Определенно я чувствую себя разрушенной".

В этом контексте стоит понимать, что желание выиграть во что бы то ни стало должно автоматически уходить на второй план. Турнир в Монреале - это лишь часть большой подготовки к US Open, который стартует уже через две недели. Рисковать всем в Канаде абсолютно нецелесообразно, поэтому Елена вряд ли огорчилась поражению, ведь обстоятельства уже предписали ей неудачу если не в полуфинале, то в финале точно.

Не восстановиться даже после одного игрового дня как следует - большая утрата для теннисистов. По словам Рыбакиной стало ясно, что матч с Касаткиной оказал на нее большое влияние не с лучшей стороны. Да, она выиграла, но восстановиться после встречи, завершившейся так поздно, явно не успела. А такие, казалось бы, мелочи могут привести к переутомлению или вовсе к получению травмы. Поэтому все претензии Рыбакиной вполне обоснованы.

Не будем забывать, что перед US Open еще есть время, но отдыхать некогда. В Цинциннати (США) уже начался турнир WTA 1000 - Western & Southern Open. И там Елене, в отличие от Монреаля, нужно защищать немалые очки. В прошлом году она добралась в Цинциннати до четвертьфинала, а это 190 очков. Рейтинг тоже нужно держать в уме, ведь Пегула после своей победы в Монреале упрочила позиции и оторвалась от Рыбакиной уже почти на 300 пунктов.

Зная о том, какая осторожная и избирательная Елена, не исключено, что она примет решение не играть в Цинциннати. Это вероятно, если у нее будут прослеживаться проблемы со здоровьем или чувство накопленной усталости после игр в Канаде. Но желательно турнир такой категории, конечно же, не пропускать.

Поражение от Самсоновой в полуфинале Монреаля можно назвать отчасти и победой для Рыбакиной. Вряд ли обидчице казахстанки приятно, что она вышла в финал, ведь там она была разгромлена за 50 минут, не имея никаких шансов на спасение. А еще россиянка потеряла дополнительную энергию в этом бессмысленном матче, сыграв во второй раз за несколько часов.

Рыбакина, которая и так находилась в не самых оптимальных физических кондициях, уступила в упорном полуфинале. Поражение в финале ударило бы по казахстанке сильнее, да и по ее силам тоже. Поэтому полуфиналом в Канаде нужно гордиться и, пока есть время, передохнуть перед стартом в Цинциннати. Там Елена начнет свой путь со второго круга, и это большой бонус после таких сложных выступлений.

Остается верить, что Рыбакина сможет вывести себя на пик формы к стартующему 28 августа US Open. Последний турнир "Большого шлема" в 2023 году обещает быть очень интересным.

Фото: National Bank Open©

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