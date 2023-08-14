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Новости спорта Теннис WTA

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Все ради US Open. Как поражение Рыбакиной стало для нее успехом

Все ради US Open. Как поражение Рыбакиной стало для нее успехом
©National Bank Open

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела первый турнир после почти месячного отдыха. Четвертая ракетка мира добралась до полуфинальной стадии WTA 1000 - National Bank Open в Монреале (Канада). Корреспондент Vesti.kz подвел итоги этой поистине трудной недели для казахстанки.

Впервые в карьере Рыбакина показала хороший уровень тенниса в Монреале. Это было ее третье участие в этом турнире, и ранее оно ограничивалось лишь двумя стартовыми раундами. На этот раз Елена сумела выиграть три матча подряд, и это после четырех недель без тенниса, а затем провести полуфинал-триллер с Людмилой Самсоновой, где все сложилось не в ее пользу - 6:1, 1:6, 2:6.

Конечно, наилучшим результатом была бы победа на этом турнире. Но многие факторы вставляли палки в колеса казахстанки. Чего стоит только упомянуть сей факт, что минувшей ночью Рыбакиной для победы на турнире необходимо было бы обыграть подряд и Самсонову, и абсолютно свежую Джессику Пегулу. А все потому что организаторы перенесли полуфинал Рыбакина - Самсонова, который изначально должен был пройти на день раньше.

В итоге Самсонову не хватило на финал, и она взяла всего один гейм у третьей ракетки мира Пегулы. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что с Рыбакиной было бы то же самое, дожми она Людмилу в полуфинале. У Джессики изначально было огромное преимущество перед соперницей, вне зависимости от того, кто ею станет.

Сама Елена уже дала понять, что ей этот турнир принес много физического и психологического стресса. Она играла четвертьфинальный матч с Дарьей Касаткиной почти до трех часов ночи по местному времени, а затем случилась история с переносом полуфинального матча на день финала. Красноречивые слова от казахстанки: "Определенно я чувствую себя разрушенной".

В этом контексте стоит понимать, что желание выиграть во что бы то ни стало должно автоматически уходить на второй план. Турнир в Монреале - это лишь часть большой подготовки к US Open, который стартует уже через две недели. Рисковать всем в Канаде абсолютно нецелесообразно, поэтому Елена вряд ли огорчилась поражению, ведь обстоятельства уже предписали ей неудачу если не в полуфинале, то в финале точно.

Не восстановиться даже после одного игрового дня как следует - большая утрата для теннисистов. По словам Рыбакиной стало ясно, что матч с Касаткиной оказал на нее большое влияние не с лучшей стороны. Да, она выиграла, но восстановиться после встречи, завершившейся так поздно, явно не успела. А такие, казалось бы, мелочи могут привести к переутомлению или вовсе к получению травмы. Поэтому все претензии Рыбакиной вполне обоснованы.

Не будем забывать, что перед US Open еще есть время, но отдыхать некогда. В Цинциннати (США) уже начался турнир WTA 1000 - Western & Southern Open. И там Елене, в отличие от Монреаля, нужно защищать немалые очки. В прошлом году она добралась в Цинциннати до четвертьфинала, а это 190 очков. Рейтинг тоже нужно держать в уме, ведь Пегула после своей победы в Монреале упрочила позиции и оторвалась от Рыбакиной уже почти на 300 пунктов.

Зная о том, какая осторожная и избирательная Елена, не исключено, что она примет решение не играть в Цинциннати. Это вероятно, если у нее будут прослеживаться проблемы со здоровьем или чувство накопленной усталости после игр в Канаде. Но желательно турнир такой категории, конечно же, не пропускать.

Поражение от Самсоновой в полуфинале Монреаля можно назвать отчасти и победой для Рыбакиной. Вряд ли обидчице казахстанки приятно, что она вышла в финал, ведь там она была разгромлена за 50 минут, не имея никаких шансов на спасение. А еще россиянка потеряла дополнительную энергию в этом бессмысленном матче, сыграв во второй раз за несколько часов. 

Рыбакина, которая и так находилась в не самых оптимальных физических кондициях, уступила в упорном полуфинале. Поражение в финале ударило бы по казахстанке сильнее, да и по ее силам тоже. Поэтому полуфиналом в Канаде нужно гордиться и, пока есть время, передохнуть перед стартом в Цинциннати. Там Елена начнет свой путь со второго круга, и это большой бонус после таких сложных выступлений.

Остается верить, что Рыбакина сможет вывести себя на пик формы к стартующему 28 августа US Open. Последний турнир "Большого шлема" в 2023 году обещает быть очень интересным.

Фото: National Bank Open©

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан US Open США Канада

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