WTA отреагировала на неприятное событие с участием Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 18:51
©instagram.com/lenarybakina

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала сенсационное поражение казахстанки Елены Рыбакиной (№3) от россиянки Екатерины Александровой (№21) на турнире серии WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанка не смогла пробиться в полуфинал турнира, уступив в четвертьфинале со счетом 3:6, 3:6. 

"Неприятное событие в Аделаиде!

Екатерина Александрова нанесла Рыбакиной первое поражение в сезоне и вышла в полуфинал", - говорится в сообщении WTA в соцсетях.

Напомним, далее Рыбакину ждет первый турнир "Большого шлема" в новом сезоне - Australian Open-2024, он пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Подробности - здесь.

Александрова в полуфинале турнира в Аделаиде, 12 января, сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (№12).

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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