WTA назвала итоговое место Рыбакиной в 2025 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила итоговый рейтинг по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой пятую строчку мирового рейтинга. Напомним, наивысшим достижением в карьере казахстанской теннисистки остаётся третье место в классификации WTA.

  • Второй номер страны Юлия Путинцева завершила сезон на 71-й позиции.

Вне первой сотни также расположились другие представительницы Казахстана:

  • Зарина Дияс заняла 285-е место,
  • Жибек Куламбаева — 382-е,
  • Аружан Сагандыкова — 794-е.

Лидером мирового рейтинга по итогам года стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вторую строчку сохранила полька Ига Швёнтек, а тройку сильнейших замкнула представительница США Коко Гауфф.

Сезон-2025 стал для Елены Рыбакиной одним из самых ярких и результативных в её карьере. Казахстанская теннисистка завоевала два титула серии WTA-500, став лучшей на турнирах в Страсбурге и Нинбо, а главным достижением года стал её триумф на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде — первом в профессиональной биографии спортсменки.

В решающем матче Рыбакина уверенно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко, тем самым окончательно закрепив за собой репутацию одной из самых грозных соперниц современного женского тура и подтвердив высокие ожидания специалистов и болельщиков.

