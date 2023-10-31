Время для исторической победы. Что нужно знать о втором матче Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Автор: Димаш Тулегенов

В ночь на среду, 1 ноября, в мексиканском Канкуне свой второй матч в рамках Итогового турнира WTА проведет казахстанка Елена Рыбакина. Ее соперницей будет представительница Греции Мария Саккари. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии.

Третье очное противостояние между 24-летней Рыбакиной (№4) и 28-летней Саккари (№9) пройдет третьим запуском, ориентировочно в 05:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Setanta Sports 2.

В феврале 2020-го Рыбакина и Саккари впервые встретились лицом к лицу. В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге (Россия) казахстанка выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Но в марте 2022-го Мария взяла убедительный реванш в четвертьфинале соревнований в Индиан-Уэллс (США) - 7:5, 6:4.

Теперь теннисистки сыграют в рамках Итогового чемпионата WTA. Причем обе начали групповой этап с поражений. Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (№5) - 5:7, 2:6, а Саккари была разгромлена лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№1) - 0:6, 1:6.

Обеим нужно побеждать, если они еще рассчитывают побороться за трофей. Причем здесь каждый матч играет важную роль, ведь на Итоговых турнирах имеется дополнительное поощрение за выигрыши даже в групповой стадии. Так, за каждую победу теннисистки получают по 198 тысяч долларов (91,19 миллиона тенге), а также 250 рейтинговых очков.

Интересно, что Рыбакина и Саккари появятся на корте сразу по окончании встречи между их обидчицами - Соболенко и Пегулой. Поэтому, выходя на площадку, они уже будут держать в уме, у кого два очка после двух матчей, а у кого по-прежнему один балл. Ведь все это имеет немаловажное значение, так как из группы в полуфинал выходят лишь две лучшие.

Елена провела слабый матч против Пегулы. Она жаловалась на условия, а болельщики в Сети раскритиковали уже саму казахстанку. Но сейчас нужно собраться мыслями и выйти на корт ради победы. Тем более Саккари, вероятно, еще не отошла психологически от разгрома в матче с Соболенко. Этим необходимо воспользоваться.

Да и вообще Мария может элементарно быть неготовой к турниру, ведь изначально она была в списке запасных. Но за несколько дней до старта соревнований чешка Каролина Мухова (№8) снялась с турнира из-за травмы, и ее место в итоге заняла представительница Греции.

Отметим, что после этого матча Рыбакиной, вне зависимости от результата, предстоит встретиться с Соболенко. Последняя встреча групповой стадии пройдет в ночь со среды на четверг.

Фото: WTA©