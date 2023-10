Елена Рыбакина раскритиковала Итоговый турнир WTA

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступила с критикой по поводу организации Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в стартовом матче Рыбакина уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6. После игры казахстанка выразила свое недовольство состоянием корта, а также условиями на турнире.

Elena Rybakina says the court at WTA Finals is ‘not good’ for the top 8 women in the world:



“Overall, it’s not easy here. Everyone is struggling. Everyone is trying to do their best. As I said, I’m not really happy with the conditions & the set up of the tournament.. About the… pic.twitter.com/lJb9DtOUH2