Соперница Рыбакиной с разгрома стартовала на Итоговом чемпионате WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, лидер женского мирового рейтинга, выиграла первый матч группового этапа Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.
Соболенко не испытала проблем против девятой ракетки мира Марии Саккари из Греции - 6:0, 6:1.
Встреча длилась 1 час и 16 минут, в ее ходе Арина сделала 6 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, тогда как Мария выполнила 4 подачи навылет при 5 двойных ошибках.
Напомним, что ранее казахстанка Елена Рыбакина (№4) проиграла американке Джессике Пегуле (№5).
Все они выступают в группе Бакалар, две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.
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