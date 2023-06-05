Автор: Димаш Тулегенов

Вторая неделя "Ролан Гаррос", как и любого другого турнира "Большого шлема", интересна не только тем, что во взрослых одиночных и парных турнирах проходят самые зубодробительные противостояния, но и тем, что начинают выступать юниоры. Для молодых теннисистов выступления на юниорских "Больших шлемах" - большая возможность заявить о себе и выступить на одной площадке с главными мировыми звездами и кумирами.

Все казахстанские теннисисты уже завершили свои выступления на Открытом чемпионате Франции. Но даже несмотря на это, есть за кого поболеть. К примеру, в юниорском турнире выступает многообещающая теннисистка с казахскими корнями - представительница Германии Соня Жиенбаева. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

16-летняя Жиенбаева родилась в Казахстане, но еще в детстве переехала в Германию. Ее мама - казашка и, судя по всему, от нее к теннисистке передалась казахская фамилия. Мы писали о Соне отдельный материал еще по итогам ее первого юниорского "Большого шлема" - Australian Open-2023. Советуем прочитать его по этой ссылке:

Новая звездочка тенниса из Казахстана: ей 16 лет, живет в Германии и "пошумела" на Australian Open

Сейчас Жиенбаева является 23-й ракеткой мира среди самых преуспевающих юниорок мира до 18 лет. Она выступает на втором подряд турнире "Большого шлема", и уже успешно стартовала на "Ролан Гаррос". В первом круге одиночного турнира она расправилась с представительницей Болгарии Росицей Денчевой (№35) - 7:5, 6:4.

Сегодня, 5 июня, она возьмет свой старт и в парном турнире. Напарницей немецкой теннисистки станет сербка Теодора Костович (№21), и они с Соней посеяны под восьмым номером. В соперницах будут Рана Акуа Штойбер (№17) и Мими Сюй (№30) из Великобритании. Эта встреча начнется ориентировочно в 18:00 по времени Астаны.

Также сегодня определится соперница Жиенбаевой по второму кругу одиночки. В матче первого круга друг с другом сыграют 15-летние американка Тайра Катерина Грант (№32) и Рената Ямрихова (№9) из Словакии. Любопытно, что именно Ямрихова победила Соню в третьем круге Australian Open в начале года, отдав уроженке Казахстана всего два гейма - 6:0, 6:2.

Будет любопытно посмотреть, как Жиенбаева проявит себя в дальнейшем на текущем Открытом чемпионате Франции. Четыре из пяти своих юниорских титулов в одиночке она выиграла именно на грунте, хотя на официальном сайте международной теннисной федерации ее любимым покрытием названа трава.

В этом сезоне на счету Сони нет ни одного титула. Но дело в том, что в туре она играет уже взрослые турниры ITF, а среди юниоров выступает в основном на "Больших шлемах". К примеру, в этом году она приезжала на взрослый турнир ITF W60 в Астану, где проиграла в первом круге. А в апреле она добралась до первого взрослого финала, здорово сыграв на 15-тысячнике в Анталье (Турция). В парном разряде она уступила в решающем матче двум своим опытным соотечественницам.

Во взрослом рейтинге WTA Жиенбаева находится на 1346-м месте в одиночном разряде и на 1092-м в парном. В ее профиле на сайте "Ролан Гаррос" отмечается, что за карьеру она заработала 3,4 тысячи евро призовых (1,6 миллиона тенге). Будем надеяться, что дальнейший взлет Жиенбаевой в рейтингах ITF и WTA будет лишь продолжаться!

Напомним, что все семь казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос" уже завершили свои выступления. В нашем материале вы можете узнать о том, сколько они заработали в Париже.

Фото: Remy Chautard / FFT©️