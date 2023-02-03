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Новости спорта Теннис

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Новая звездочка тенниса из Казахстана: ей 16 лет, живет в Германии и "пошумела" на Australian Open

Новая звездочка тенниса из Казахстана: ей 16 лет, живет в Германии и "пошумела" на Australian Open
©Instagram/deutscher_tennis_bund

После окончания Australian Open казахстанские любители тенниса обрадовались попаданию Елены Рыбакиной в топ-10 мирового рейтинга WTA. Однако это еще не все, что связано с казахским теннисом и взлетами в рейтингах после мельбурнского "Большого шлема". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об еще одной теннисистке, заметно поднявшейся в мировой классификации, причем она имеет прямое отношение к Казахстану.

Знакомьтесь с 16-летней Соней Жиенбаевой, представляющей Германию. Эта девушка здорово выступила на юниорском Australian Open, добравшись до третьего круга в одиночке и четвертьфинала в паре. Благодаря этим показателям Жиенбаева впервые в карьере поднялась в топ-30 рейтинга ITF среди юниоров (до 18 лет). В настоящее время она занимает 28-е место.

Жиенбаева родилась в Казахстане. Ее мама - казашка, а отец - немец. Еще в детстве Соня с семьей переехала в Германию, и сейчас она является одной из главных надежд немецкого тенниса. В юниорском рейтинге Жиенбаева закрепилась в статусе второй ракетки страны. 2021-й она завершала в конце второй сотни среди лучших юниорок мира, а спустя год с небольшим уже ворвалась в топ-30.

На открытом чемпионате Австралии в первом круге она обыграла соперницу из Чехии Амели Смейкалову - 7:5, 6:4, а во втором оставила за бортом соревнований местную теннисистку Стефани Уэбб - 6:4, 4:6, 6:4. Интересно, что именно Уэбб в первом круге сенсационно переиграла первую сеяную Сару Сайто из Японии.

Остановить Соню сумела лишь 15-я сеяная из Словакии Рената Ямрихова - 0:6, 2:6. Вероятно, Жиенбаева просто подустала, потому что у нее были нелегкие игры и в парном разряде. Там она выступала в дуэте с румынкой Карой-Марией Местер. Проиграли они лишь россиянкам Мирре Андреевой и Алине Корнеевой, которые разыграли между собой одиночный финал юниорского Australian Open.

За свою карьеру Жиенбаева завоевала пять одиночных титулов ITF Juniors. Три последних триумфа произошли в прошлом году на юниорских турнирах второй категории, что является отличным результатом для теннисистки. В паре она выиграла шесть трофеев, последний из которых - первой категории. Всего у нее 11 титулов: шесть на грунте и пять на харде.

Стоит отметить, что это был первый юниорский "Большой шлем" для Жиенбаевой и практически точно не последний. С таким многообещающим сезоном Соня должна рассчитывать на выступления на всех четырех соревнованиях высшей категории в этом году.

В ноябре прошлого года она была в составе сборной Германии на юниорском Кубке Билли Джин Кинг в Анталье (Турция). Там Жиенбаева одержала три победы в шести одиночных матчах и помогла немецкой команде занять седьмое место из 16 возможных.

Жиенбаева в составе сборной Германии (вторая слева)

Если Жиенбаева продолжит прогрессировать, а через пару лет удачно пройдет через сложный переход из юниорского тенниса во взрослый, то у нее будут все шансы стать звездой немецкого тенниса. О Казахстане Соня не забывает и не забудет, потому что у нее много родственников в этой стране. Да и в Instagram-аккаунте юной теннисистки в первую очередь можно увидеть именно казахстанский флаг:

О личной жизни и семье Сони в открытых источниках информации нет. Зато известно, что она получает образование в одной из частных школ на Кипре.

Остается пожелать удачи Жиенбаевой и надеяться, что это только начало ее взлета в мировом теннисе!

Отметим, что первой ракеткой Казахстана в юниорском рейтинге среди девушек является 17-летняя Сандугаш Кенжибаева, занимающая 80-е место.

Фото: Instagram/sonia.zhy, Instagram/koenigeundgrafentalentwerk©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

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Метки:
теннис теннис большой Australian Open Германия Казахстан WTA Рыбакина Елена

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