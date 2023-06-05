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Новости спорта Теннис

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Сколько заработали казахстанцы на "Ролан Гаррос"-2023? Рыбакина только вторая

Сколько заработали казахстанцы на "Ролан Гаррос"-2023? Рыбакина только вторая
©"Ролан Гаррос"

Ни один из казахстанских теннисистов не продержался до второй недели Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос". Всего на турнире сыграли семь представителей Казахстана во всех пяти одиночных и парных разрядах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, сколько они заработали за свои выступления.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" в этом году составил 49,6 миллиона евро. Казахстанские теннисисты суммарно заработали меньше одного процента от общей суммы - 485 тысяч евро (234,4 миллиона тенге).

Андрей Голубев - 8,5 тысячи евро (4,1 миллиона тенге)

Такую сумму 35-летний казахстанец заработал за участие в первом круге мужского парного разряда. Возможно, Открытый чемпионат Франции сложился бы для него удачнее, если бы не жеребьевка, которая свела его с первыми сеянными уже в стартовом раунде. На двоих Голубев и его партнер заработали 17 тысяч евро, а если поделить поровну, то каждому достанется по 8,5 тысячи, и это еще без вычета налогов. Реальная сумма будет скромнее.

Анна Данилина - 16 тысяч евро (7,7 миллиона тенге)

Лучшая парница страны выступила в двух разрядах - женской паре и миксте (смешанный). В паре она добралась до второго круга (13,5 тысячи - половина от суммы), а в смешанном разряде проиграла уже в первом раунде (2,5 тысячи - половина от призовых на двоих). 

Александр Недовесов - 21,5 тысячи евро (10,3 миллиона тенге)

Лучшим казахстанцем в парном разряде стал этот 36-летний теннисист. Недовесов добрался до третьего круга "Ролан Гаррос", причем впервые в карьере. Вместе с партнером они достигли отметки в 42 тысячи евро призовых, а если поделить на двоих, то выйдет 21,5 тысячи. 

Тимофей Скатов - 69 тысяч евро (33,3 миллиона тенге)

22-летний теннисист впервые в карьере сыграл в основной сетке "Ролан Гаррос". Для этого уроженцу Петропавловска пришлось выиграть три матча в квалификации. Но в первом же круге основной сетки он проиграл топовому сопернику Григору Димитрову, который по сей день продолжает выступления на турнире. За участие в первом круге одиночного разряда Тимофею полагается чек на 69 тысяч евро.

Александр Бублик - 77,5 тысячи евро (37,4 миллиона тенге)

Ни одной победы на кортах Парижа в этом году не добыл лучший теннисист страны в мужском одиночном разряде. Он проиграл в первом же круге как в одиночке (69 тысяч), так и в паре (8,5 тысячи). Суммировав эти значения, мы получим 77,5 тысячи евро.

Елена Рыбакина - 142 тысячи евро (68,6 миллиона тенге)

Если вы думали, что именно 23-летняя Рыбакина заработала на "Ролан Гаррос" больше всех из казахстанцев, то ошибаетесь. Четвертая ракетка мира выступала только в одиночном разряде, где добралась до третьего круга, причем второй год подряд. На этот раз Елена никому не проиграла - она снялась с соревнований перед матчем третьего круга из-за болезни. За выход в третий раунд теннисисты-одиночники заработали 142 тысячи евро.

Юлия Путинцева - 150,5 тысячи евро (72,7 миллиона тенге)

Путинцева тоже дошла до третьего круга в одиночном разряде, но добавила к этому и участие в паре. Там она уступила в первом же матче, но гарантировала себе дополнительные 8,5 тысячи евро. Поэтому из всех казахстанцев лучшие призовые по итогам Открытого чемпионата Франции именно у 28-летней Юлии.

Напомним, что "Ролан Гаррос" продлится до 11 июня. В рамках сегодняшнего игрового дня станут известны имена всех четвертьфиналистов в одиночном разряде.

Фото: "Ролан Гаррос" (1,3,4,6,7), Clarins Trophy (2), Instagram.com/bublik (5)©️

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теннис теннис большой WTA ATP Рыбакина Елена Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна Голубев Андрей Недовесов Александр Скатов Тимофей Бублик Александр Франция Париж Ролан Гаррос

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