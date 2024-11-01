"Великий чемпион". Рыбакина прокомментировала выбор нового тренера

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) высказалась о своем новом тренере Горане Иванишевиче, сообщают Vesti.kz.

В текущем году Иванишевич, побеждавший на Уимблдоне - 2001, прекратил сотрудничество с титулованным соотечественником Новаком Джоковичем, 24 раза побеждавшим на турнирах "Большого шлема".

- Можете ли рассказать нам немного о том, почему это хороший выбор для вас, чего вы надеетесь достичь.

- Очень жду этого партнерства. Он великий чемпион, у него очень много опыта. Я очень жду начала работы. Для меня было важно стать лучше. Мы связались через агентов и решили начать работать вместе.



- Это было больше его желание работать с вами или вы хотели работать с ним? Какая связь?

- Ну, я определенно хотела работать с ним. Раз он сказал "да", уверена, что он тоже. Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как я уже говорила, это что-то новое для меня. Кроме того, я долгое время была с одним тренером. Я очень счастлива, и посмотрим, что сможем сделать вместе, - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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Напомним, прежним наставником Рыбакиной был хорват Стефано Вуков, с которым казахстанка сотрудничала пять лет. В августе этого года теннисистка прекратила сотрудничество со специалистом, который был отстранен из-за скандала.

Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа - из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако год оказался нелегким: из-за различных факторов, включая травмы, Рыбакина была вынуждена пропустить 10 турниров и завершила сотрудничество с тренером.