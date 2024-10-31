Ударная концовка года? Рыбакина сыграет против лучших и выступит в Астане

Лидер казахстанского тенниса Елена Рыбакина (№5) готовится вернуться на корт спустя 66 дней после проведения последней игры. В конце сезона ее ждет два турнира, но необычных - Итоговый чемпионат WTA и Кубок Билли Джин Кинг. Корреспондент Vesti.kz - о долгожданном возвращении Елены.

25-летняя Рыбакина не играла после победы в первом круге US Open. Она не вышла на игру второго круга, сославшись на проблемы со здоровьем. Из-за них она пропустила ряд крупных турниров в следующие месяцы, потеряла позиции в рейтинге и не только. Еще это произошло после критики со стороны соотечественников за пропуск Олимпиады-2024 и расставания с тренером, с которым она добилась всех своих успехов во взрослом туре - Стефано Вуковым.

На Итоговом чемпионате WTA Рыбакина попала в одну группу с белоруской Ариной Соболенко (№1), итальянкой Жасмин Паолини (№4) и китаянкой Циньвэнь Чжэн (№7). Они проведут по одной встрече друг с другом - суммарно три матча в квартете. Две лучшие теннисистки выйдут плей-офф и выступят в полуфинале.

Общая статистика казахстанки против Соболенко, Паолини и Чжэн - семь побед при восьми поражениях. Она заметно уступает в противостоянии первой ракетке мира из Беларуси - 3:6, идет на равных с Паолини - 2:2, а также ведет у Чжэн - 2:0.

В этом году счет личных встреч против этих теннисисток у Елены равный - 2:2. Она одержала по победе над Соболенко и Паолини, но им же по разу и проиграла. С Циньвэнь в 2024-м их пути не пересекались. Кроме того, с Соболенко она играла на прошлогоднем Итоговом турнире, в итоге проиграла.

Соревнования пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября. Лучшие теннисистки мира оспорят титул Итогового чемпионата WTA. В лучшем случае чемпионка может заработать порядка 3,885 миллиона долларов (1,894 миллиарда тенге). Это в случае, если теннисистка выиграет три матча в группе, а затем полуфинал и финал. Кроме того, можно заработать до 1500 рейтинговых очков.

После окончания турнира Рыбакина отправится в Астану, где 16-17 ноября пройдут матчи стадии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Южной Кореи. Это будет противостояние за сохранение прописки в высшей мировой группе. Для Казахстана крайне важно сохранить возможность попасть на ЧМ (Billie Jean King Cup Finals) в следующем году.

Рыбакина собирается сыграть дома и помочь команде. За сборную она не играла с апреля 2023-го, когда там же, в Астане, команда обыграла Польшу в квалификации. Затем Елена, ввиду разных причин, пропустила ЧМ-2023 и квалификацию-2024, где команда проиграла Японии (1:3).

Битва в Кубке Билли Джин Кинг традиционно будет состоять из пяти встреч, четыре из которых - одиночные. Каждая теннисистка может сыграть в одиночке максимум две игры. Значит, в лучшем случае, до конца года Рыбакина сыграет в семи встречах, пять из которых - на Итоговом чемпионате WTA, две - за сборную.

Отметим, что в этом году сборная Казахстана впервые не попала на чемпионат мира после введения нового формата. В 2022 и 2023-м команда оказывалась на Billie Jean King Cup Finals, но на этот раз она туда не пробилась, во многом из-за отсутствия Рыбакиной.

Добавим, что первый матч на Итоговом турнире Елена проведет в субботу, 2 ноября. Ее ждет встреча с итальянкой Паолини.