Триумф Шведовой и 420 миллионов призовых. Как казахстанки начнут грунтовый сезон

Автор: Димаш Тулегенов

С новой недели начинается теннисный грунтовый сезон. Казахстанские спортсменки начнут свой путь на этом покрытии в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Две лучшие теннисистки страны - Елена Рыбакина и Юлия Путинцева - выступят на турнире категории WTA 500 в Чарльстоне (Южная Каролина, США). Причем первая посеяна на соревнованиях под высоким пятым номером.

Благодаря высокому рейтингу 22-летняя Елена начнет свой путь со второго раунда. Ее соперницей за выход в третий круг станет 25-летняя украинка Ангелина Калинина, являющаяся 42-й ракеткой мира.

На старте соревнований Калинина переиграла белоруску Александру Саснович - 6:4, 6:4. Ранее Ангелина и Елена друг с другом не играли. Это будет их первая очная встреча.

46-я ракетка мира 27-летняя Путинцева начнет соревнования с первого круга. Ее соперницей будет 28-летняя американка Робин Андерсон, пробившаяся в основную сетку через квалификационный этап.

Андерсон, занимающая 178-ю позицию в мировой классификации, никогда не входила в топ-150 лучших теннисисток планеты. В рамках квалификации она переиграла спортсменок, которые располагаются в конце третьей и начале четвертой сотни рейтинга соответственно.

Матч между Путинцевой и Андерсон пройдет уже сегодня, ориентировочно в 21:15 по времени Нур-Султана. Что касается противостояния Рыбакиной и Калининой, то оно состоится в следующий игровой день.

Отметим, что в парном разряде Казахстан представит Анна Данилина. Она выступит вместе с Саснович.

Общий призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 899,5 тысячи долларов США, или 421,6 миллиона тенге.

Ранее на этом турнире побеждала лишь одна казахстанка. В 2014-м парные соревнования остались за Ярославой Шведовой и испанкой Анабель Мединой Гарригес.

Напомним, что уже 15-16 апреля в Нур-Султане пройдет противостояние квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Германии. Игры также пройдут на грунте. Ранее стал известен состав команды Казахстана.

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Фото: BNP Paribas Open (1), Australian Open (2), Women Who Serve (3)©️

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