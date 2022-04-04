Теннисистки из Казахстана одержали волевую победу над Южной Кореей

Сборная Казахстана стартовала в групповом этап квалификации юниорского Bille Jean King Cup by BNP Paribas в Нью-Дели, сообщает пресс-служба ФТК.

В первом туре казахстанки обыграли в группе D соперниц из Южной Кореи. Первыми на корт вышла Асылжан Арыстанбекова и Ким Е Юн.

Стартовая партия осталась за казахстанкой (6:3), а во второй за счет одного брейка кореянка выиграла сет со счетом 4:6. В решающей третьей партии снова победила представительница Южной Кореи - 0:6.

Во втором матче Айя Нупбай в двух сетах уверенно разобралась с Сон Ха Юн - 6:1, 6:2.

Победитель противостояния определился в третьей решающей парной игре. Айя Нупбай в дуэте с Кариной Джумаджановой потребовалось около часа, чтобы обыграть Сон Ха Юн и Ким Е Юн - 6:4, 6:1.

Завтра, 5 апреля, казахстанки сыграют с конкурентами из Вьетнама, которые в первый день обыграли сборную Сингапура - 2:1.

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