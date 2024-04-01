Теннисистка из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после сенсаций на Miami Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:04
©ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева значительно улучшила свое положение в обновленном рейтинге одиночного разряда, который представила Женская теннисная ассоциация (WTA), передают Vesti.kz.

Казахстанка поднялась на 16 позиций, расположившись на 52-м месте.

Отметим, что на прошедшем турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США) Путинцева дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от белоруски Виктории Азаренко. До этого она сотворила сенсации в матчах с россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Ангелиной Калининой.

Лучшее достижение Юлии в рейтинге WTA - 27-е место 6 февраля 2017 года.

О том, какие места занимают в обновленном мировом рейтинге другие казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Анна Данилина, можно узнать здесь.

Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:34
WTA
Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA
Сегодня , 11:04
WTA
Теннисистка из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после сенсаций на Miami Open
Сегодня , 10:40
WTA
Стало известно место Рыбакиной в мировом рейтинге после Miami Open
Сегодня , 09:18
WTA
Известна реакция Федерации тенниса России на неудачу Рыбакиной в финале Miami Open
Сегодня , 08:43
WTA
Рыбакина сделала обращение после финала Miami Open
Вчера , 11:59
WTA
Рыбакина ответила, какой из финалов Miami Open было обиднее проиграть
Вчера , 08:17
WTA
Коллинз высказалась о триумфе в финале Miami Open против Рыбакиной
Вчера , 07:17
WTA
"Была настолько больна...". Каких результатов добилась Рыбакина после финала Miami Open
Вчера , 02:45
WTA
"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале
Вчера , 02:29
WTA
Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?
© 2008 - 2024 ТОО «EML»