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Новости спорта Теннис WTA
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Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов

Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов
©WTA

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

В матче четвертого круга Путинцева, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, обыграла 36-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Причем во второй партии казахстанка уступала 2:4, 4:5, 5:6, но сумела отыграть сетбол и взять тай-брейк.

Матч продолжался два часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу представительницы Казахстана

В четвертьфинале Miami Open Путинцева сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) - Кэти Бултер (Великобритания).

Добавим, что в 1/4 финала турнира в Майами пробилась и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис

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