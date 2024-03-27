Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Казахстан оставили без дерби на турнире в Майами

Казахстан оставили без дерби на турнире в Майами
©ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№68) провела четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки была представительница Беларуси Виктория Азаренко (№32). В первом сете при счете 2:1 в пользу Путинцевой матч был остановлен на длительное время из-за поломки программно-аппаратного комплекса. После возобновления игры Азаренко сумела переломить ход встречи. выиграв первый сет со счетом 7:6(4).

Второй сет остался за Путинцевой - 6:1. В заключительном сете Азаренко оказалась сильнее - 6:3. Встреча продолжалась три часа и 45 минут.

В 1/2 финала Азаренко сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) - Елена Рыбакина (Казахстан). Девятая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана встретятся утром 27 марта по времени Астаны.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Путинцева Юлия WTA теннис большой Рыбакина Елена Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus