Казахстанская теннисистка остановила Майка Тайсона: видео

Курьезный момент случился во время матча 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Майами (Флорида, США) между казахстанкой Юлией Путинцевой и экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси, передают Vesti.kz.

Эпизод случился в первом сете при счете 2:0 в пользу Путинцевой. Во время подачи Азаренко камеры выхватили на трибунах легендарного боксера Майка Тайсона, которого задержала охрана. Американец не смог пройти на свое место - ему пришлось ждать завершения розыгрыша.

Brave Security guard making Mike Tyson wait to enter during changeover at the Azarenka/Putintseva 2024 Miami Open match. pic.twitter.com/IXsIWoElcS