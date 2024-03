Рыбакина и девятая ракетка мира определили полуфиналистку крупного турнира в США

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале она обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа и 49 минут. В ходе игры казахстанка сделала 10 эйсов и допустила 5 двойных ошибок, в то время как гречанка выполнила 4 подачи навылет при 8 двойных ошибках.

За выход в финал Рыбакина сыграет против белоруски Виктории Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале остановила казахстанку Юлию Путинцеву (№68).

A marathon in Miami 👊



No.4 seed Elena Rybakina outlasts Sakkari for a spot in the @MiamiOpen semifinals! pic.twitter.com/aitJOq1JAs