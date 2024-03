Месть за Грецию и дерби в полуфинале? Что ждет казахстанок в 1/4 финала престижного турнира в США

Сразу две казахстанские теннисистки пробились в 1/4 финала крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Теперь сегодня, 26 марта, Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№68) постараются сделать еще один шаг навстречу друг другу и пробиться в полуфинал соревнований. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Суперформу в США набрала вторая ракетка страны 29-летняя Путинцева. На прошлом турнире в Индиан-Уэллсе она выиграла три матча и была остановлена лишь лучшей теннисисткой мира Игой Швентек (№1). А в Майами Юлия выиграла уже четыре встречи кряду, остановив испанку Кристину Бучу (№74), россиянку Людмилу Самсонову (№15), бельгийку Грет Миннен (№79) и украинку Ангелину Калинину (№36).

Участвуя на турнире в Майами в девятый раз в карьере, Путинцева впервые вышла здесь в 1/4 финала. Для казахстанки это третий четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в карьере. В прошлом она доходила до аналогичной стадии в Риме (Италия) в 2020-м и в Торонто (Канада) в 2022-м.

Into her third WTA 1000 quarterfinal 🗣️



Yulia Putintseva sees off Kalinina 6-4, 7-6(5) and awaits Azarenka or Boulter next!#MiamiOpen pic.twitter.com/NYwr91YnoI