Месть за Грецию и дерби в полуфинале? Что ждет казахстанок в 1/4 финала престижного турнира в США

Сразу две казахстанские теннисистки пробились в 1/4 финала крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Теперь сегодня, 26 марта, Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№68) постараются сделать еще один шаг навстречу друг другу и пробиться в полуфинал соревнований. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Суперформу в США набрала вторая ракетка страны 29-летняя Путинцева. На прошлом турнире в Индиан-Уэллсе она выиграла три матча и была остановлена лишь лучшей теннисисткой мира Игой Швентек (№1). А в Майами Юлия выиграла уже четыре встречи кряду, остановив испанку Кристину Бучу (№74), россиянку Людмилу Самсонову (№15), бельгийку Грет Миннен (№79) и украинку Ангелину Калинину (№36).

Участвуя на турнире в Майами в девятый раз в карьере, Путинцева впервые вышла здесь в 1/4 финала. Для казахстанки это третий четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в карьере. В прошлом она доходила до аналогичной стадии в Риме (Италия) в 2020-м и в Торонто (Канада) в 2022-м.

Into her third WTA 1000 quarterfinal 🗣️



Yulia Putintseva sees off Kalinina 6-4, 7-6(5) and awaits Azarenka or Boulter next!#MiamiOpen pic.twitter.com/NYwr91YnoI — wta (@WTA) March 25, 2024

Путинцева является самой низкорейтинговой участницей 1/4 финала турнира. В Live-рейтинге промежуточные успехи уже позволили казахстанке оказаться на 52-й строчке, но если удастся шагнуть в полуфинал, то она, с большой долей вероятности, вернется в топ-40.

Правда задача у Путинцевой непростая - за выход в полуфинал ей предстоит поспорить с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (№32). 34-летняя спортсменка трижды выигрывала соревнования в Майами (2009, 2011, 2016) и она не прочь сделать это в четвертый раз.

Азаренко является неудобной соперницей для Путинцевой. Их пути пересекались дважды, и в обоих случаях Виктория одерживала верх, пусть и с трудом. В 2021-м они сыграли на турнире в Мельбурне (Австралия), и Азаренко выиграла со счетом 6:4, 1:6, 11:9. А спустя год их пути пересеклись уже в Дохе (Катар), и там вновь сильнее оказалась теннисистка из Беларуси - 5:7, 6:2, 7:5.

Но в той форме, в которой находится Путинцева прямо сейчас, она вполне способна удивить публику и побороться за путевку в полуфинал. В прошлые годы Юлия уже показывала, что может соперничать с Викторией и доставлять ей хлопоты, но сейчас есть все шансы превзойти былые достижения.

Матч между Путинцевой и Азаренко пройдет сегодня в 23:00 по казахстанскому времени. Его в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports 2, а в Интернете трансляция будет доступна здесь.

Во втором четвертьфинальном матче, который запланирован на этот же день, казахстанка Рыбакина сыграет с представительницей Греции Марией Саккари (№9). Битву двух спортсменок из топ-10 в Казахстане уже стали приравнивать к мести за поражение сборной от Греции в недавнем футбольном поединке.

Это будет четвертая игра между 28-летней Саккари и 24-летней Еленой. В счете личных встреч Рыбакина впереди - 2:1. Она обыгрывала гречанку в Санкт-Петербурге (Россия) в 2020-м, а также Итоговом чемпионате WTA в прошлом году в Канкуне (Мексика). Единственный успех Марии был зафиксирован в Индиан-Уэллсе в 2022-м.

На текущем турнире Рыбакина уже выбила из борьбы датчанку Клару Таусон (№92), а также американок Тэйлор Таунсенд (№72) и Мэдисон Киз (№18). Но путь у Саккари выдался еще более уверенным. Она не отдала ни сета игрокам топ-40 Юань Юэ (№37) и Даяне Ястремской (№33), а Анну Калинскую (№25) прошла на отказе, не выходя на корт.

Поэтому Саккари сохранила больше энергии к четвертьфиналу, в то время как Рыбакина провела на одну встречу больше, а также проиграла по одной партии не входящим в топ-70 Таусон и Таунсенд.

При этом казахстанка продолжает защищать свои очки. В прошлом году она добралась тут до финала, и она явно не намерена проигрывать по пути к цели. Что касается Саккари, то ее лучшим результатом на кортах Майами является выход в полуфинал в 2021 году.

Противостояние между Рыбакиной и Саккари начнется не ранее 04:00 по казахстанскому времени. Его в прямом эфире также покажет телеканал Setanta Sports. В Интернете игрой можно будет насладиться здесь

Самое любопытное, что если Путинцевой и Рыбакиной удастся победить ближайшей ночью, то в полуфинале они сыграют друг с другом, и тогда гарантированно одна казахстанская теннисистка окажется в финале престижного турнира в Майами.

Забегая вперед, отметим, что Елена и Юлия в прошлом уже встречались друг с другом, и со счетом 2:0 в личном противостоянии ведет именно... Путинцева. В Риме в 2020-м она выиграла в трех сетах, а Индиан-Уэллсе в 2021-м ей хватило двух партий.

Путинцева (в центре) и Рыбакина (вторая справа) в составе сборной Казахстана

В любом случае, желаем удачи казахстанским теннисисткам. Дерби в полуфинале станет настоящим украшением турнира.

Отметим, что за победу на турнире также продолжают бороться россиянка Екатерина Александрова (№16), американки Джессика Пегула (№5) и Даниэль Коллинз (№53), а также француженка Каролин Гарсия (№27).

Фото: WTA, КТФ©️