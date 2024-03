Рыбакина приблизилась к лучшей теннисистке мира

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала непростую победу над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

По информации OptaAce, Рыбакина вышла в седьмой полуфинал турнира серии WTA 1000 с начала 2023 года - Индиан-Уэллс, Майами, Рим, Монреаль, Пекин (2023), Доха и Майами (2024). Больше за это время только у первой ракетки мира Иги Швентек из Польши (девять).

Напомним, соперницей Рыбакиной по полуфиналу турнира в Майами станет белоруска Виктория Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале победила казахстанку Юлию Путинцеву (№68). Матч состоится 28 марта.

