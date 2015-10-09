Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 11:00
 

Стала известна соперница Рыбакиной за полуфинал турнира за 600 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Стала известна соперница Рыбакиной за полуфинал турнира за 600 миллионов ©instagram.com/brisbaneinternational/

Стала известна соперница пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стала известна соперница пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В матче за выход в полуфинал Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой, занимающей 20-е место в мировом рейтинге.

Мухова на стадии 1/8 финала преподнесла сенсацию, выбив Екатерину Александрову из России (№10) — 6:4, 7:5. 

Рыбакина в своём матче 1/8 финала победила испанку Паулу Бадосу (25-е место) — 6:3, 6:2.


Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Ноттингем (Великобритания) - 2026   •   Англия, Ноттингем   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 17:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кукушкин
Ничья
Кингсли
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!