Стала известна соперница Рыбакиной за полуфинал турнира за 600 миллионов

Стала известна соперница пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В матче за выход в полуфинал Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой, занимающей 20-е место в мировом рейтинге.

Мухова на стадии 1/8 финала преподнесла сенсацию, выбив Екатерину Александрову из России (№10) — 6:4, 7:5.

Рыбакина в своём матче 1/8 финала победила испанку Паулу Бадосу (25-е место) — 6:3, 6:2.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

