Любительский бокс
Сегодня 19:28
 

Официально названы главные старты по боксу в 2026 году с участием Казахстана

Официально названы главные старты по боксу в 2026 году с участием Казахстана ©instagram.com/sakenbibosinov/

Стало известно расписание всех официальных турниров в 2026 году с участием сборных Казахстана по боксу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 2026 году казахстанским боксерам и боксершам предстоит выступить на следующих турнирах:

В 2026 году казахстанским боксерам и боксершам предстоит выступить на следующих турнирах:

  • 8–15 марта: Futures Мировой кубок U19 (Таиланд);
  • 28 марта — 11 апреля: Чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);
  • Апрель: Кубок мира World Boxing, первый этап (Бразилия); 
  • 1–16 мая: Чемпионаты Азии U15 и U17 (Узбекистан); 
  • Июнь: Кубок мира World Boxing, второй этап (Китай); 
  • Июль — август: Чемпионат мира U19; 
  • 3–16 июля: Чемпионаты Азии U19 и U23 (Индонезия); 
  • 19 сентября — 4 октября: Азиатские игры (Япония); 
  • 31 октября — 13 ноября: Олимпийские игры среди молодёжи (Дакар); 
  • Декабрь: Азиатские игры в закрытых помещениях (Саудовская Аравия); 
  • Ноябрь — декабрь: Финал Кубка мира World Boxing (Узбекистан).


Стоит подчеркнуть, что в 2025 году казахстанские боксёры выступили сразу на трёх мировых первенствах: в марте — женский чемпионат мира IBA в сербском Нише, в сентябре — чемпионат мира World Boxing в Ливерпуле (Великобритания), а в декабре — мужской чемпионат мира IBA, проходивший в Дубае (ОАЭ).

