Официально названы главные старты по боксу в 2026 году с участием Казахстана

Стало известно расписание всех официальных турниров в 2026 году с участием сборных Казахстана по боксу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 2026 году казахстанским боксерам и боксершам предстоит выступить на следующих турнирах:

8–15 марта: Futures Мировой кубок U19 (Таиланд);

28 марта — 11 апреля: Чемпионат Азии среди мужчин и женщин (Монголия);

Апрель: Кубок мира World Boxing, первый этап (Бразилия);

1–16 мая: Чемпионаты Азии U15 и U17 (Узбекистан);

Июнь: Кубок мира World Boxing, второй этап (Китай);

Июль — август: Чемпионат мира U19;

3–16 июля: Чемпионаты Азии U19 и U23 (Индонезия);

19 сентября — 4 октября: Азиатские игры (Япония);

31 октября — 13 ноября: Олимпийские игры среди молодёжи (Дакар);

Декабрь: Азиатские игры в закрытых помещениях (Саудовская Аравия);

Ноябрь — декабрь: Финал Кубка мира World Boxing (Узбекистан).

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году казахстанские боксёры выступили сразу на трёх мировых первенствах: в марте — женский чемпионат мира IBA в сербском Нише, в сентябре — чемпионат мира World Boxing в Ливерпуле (Великобритания), а в декабре — мужской чемпионат мира IBA, проходивший в Дубае (ОАЭ).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!