Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 20:44
 

Реванш или новый вызов? Бивол объявил дату возвращения на ринг

  Комментарии

Поделиться
Реванш или новый вызов? Бивол объявил дату возвращения на ринг Дмитрий Бивол. Фото: ©instagram.com/bivol_d

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг уже в апреле, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг уже в апреле, сообщают Vesti.kz.

Об этом в рассказал его менеджер Вадим Корнилов.

Следующим соперником Бивола должен стать обязательный претендент по версии IBF — немец Михаэль Айферт (13 побед, 1 поражение, 5 нокаутов).

Дмитрию Биволу 35 лет. Он начал карьеру профессионального боксёра в 2014 году, в 2017-м завоевал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, а в 2025-м оформил статус абсолютного чемпиона.

Единственное поражение в карьере россиянин потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
10 января 22:00   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Сассуоло
Сассуоло
(Сассуоло)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Сассуоло
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!