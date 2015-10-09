Реванш или новый вызов? Бивол объявил дату возвращения на ринг

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг уже в апреле, сообщают Vesti.kz.

Об этом в рассказал его менеджер Вадим Корнилов.

Следующим соперником Бивола должен стать обязательный претендент по версии IBF — немец Михаэль Айферт (13 побед, 1 поражение, 5 нокаутов).

Дмитрию Биволу 35 лет. Он начал карьеру профессионального боксёра в 2014 году, в 2017-м завоевал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, а в 2025-м оформил статус абсолютного чемпиона.

Единственное поражение в карьере россиянин потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

