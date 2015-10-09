Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Усик — Уайлдер близко: когда планируется мегабой 2026 года?

Грандиозное противостояние в супертяжёлом весе между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером может получить официальное оформление уже весной 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Boxing Media со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса, бой планируют провести на территории США.

По словам Климаса, ориентировочные сроки — конец апреля или первые числа мая. В числе приоритетных арен называются Лас-Вегас и Лос-Анджелес, а поединок, как ожидается, будет санкционирован WBC в статусе добровольной защиты титула.

Последний раз Усик выходил в ринг летом 2025 года, когда во втором бою досрочно разобрался с британцем Даниэлем Дюбуа. В послужном списке украинца — 24 победы, из которых 15 завершены нокаутом, и ни одного поражения.

Уайлдер, в свою очередь, дрался в июне 2025-го и победил техническим нокаутом американца Тайррелла Херндона. На счету "Бронзового бомбардировщика" — 44 победы (43 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

