Олимпийская чемпионка приняла неожиданное решение по Australian Open с участием казахстанок

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в одиночном разряде Чжэн Циньвэнь пропустит ближайший розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Об этом китайская теннисистка лично сообщила своим болельщикам в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Стоит отметить, что именно на Australian Open-2024 спортсменка показала лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере, добравшись до финального матча.

"После тщательной оценки моей командой и получения медицинских рекомендаций я, к сожалению, снимаюсь с Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Принятие этого решения было невероятно трудным для меня. Мельбурн — мое "счастливое место", где я выиграла свой первый матч в основной сетке турнира Большого шлема. У меня особая связь с этим местом, и я очень хотела начать свой новый сезон в Мельбурн-парке.

Хотя мое восстановление проходит хорошо, и мое межсезонье прошло гладко, участие в турнире Большого шлема требует от игроков поддержания экстремального соревновательного состояния. В настоящее время я его еще не достигла.

Я бесконечно благодарна всем за вашу постоянную поддержку и с нетерпением жду возможности вернуться на корт на 100 процентов и провести сильный сезон 2026 года", — написала Циньвэнь на своей странице в соцсети.

Напомним, турнир "Большого шлема" в Мельбурне пройдет с 12 января по 1 февраля. Для участие в нем заявлены пять представителей Казахстана. В том числе три теннисистки в женском одиночном разряде.

В женском сетке соревнований сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс, получившая от организаторов Wild Card.

