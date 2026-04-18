Соперница сделала честное заявление о Рыбакиной перед очной битвой за финал

Российская теннисистка Мирра Андреева (№9) высказалась о предстоящем матче с казахстанкой Еленой Рыбакиной (№2) в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Она отметила сильные стороны своей соперницы, сообщают Vesti.kz.

"Последний раз я играла против Рыбакиной в Индиан-Уэллсе. Очевидно, у неё отличная подача. Она любит играть в атаку, любит рисковать, да и выигрывала этот турнир, так что знает, как играть на этом покрытии", - цитирует слова Андреевой сайт WTA.



Стоит отметить, что два последних матча между 26-летней Рыбакиной и 18-летней Андреевой состоится сегодня, 18 апреля. Последние две игры между ними завершились в пользу Мирры.

Ранее казахстанка высказалась о проблемах в своей игре.

