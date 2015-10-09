Прямая трансляция полуфинального матча Рыбакиной за финал турнира за 500 миллионов

Сегодня, 18 апреля, на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) состоятся полуфинальные матчи. Свою третью игру на этой неделе проведёт и казахстанка Елена Рыбакина (№2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым запуском, в 17:00 по казахстанскому времени, сыграют украинка Элина Свитолина (№7) и чешка Каролина Мухова (№12). А уже следом, не ранее 19:00, на корт выйдут Рыбакина и россиянка Мирра Андреева (№9).

Прямая трансляция обеих полуфинальных игр будет доступна по этой ссылке ближе к началу матчей. На данный момент Свитолина ведёт в личном противостоянии у Муховой - 3:0, а вот Рыбакина пока уступает Андреевой - 1:2, проиграв две последние игры.

Отметим, что вчера и Елена, и Мирра провела затяжные четвертьфинальные матчи с камбэками. Андреева одержала волевую победу над полькой Игой Швёнтек (№3) - 3:6, 6:4, 6:3, а Рыбакина не без труда сломила сопротивление канадки Лейлы Фернандес (№25) - 6:7(5), 6:4, 7:6(6), отыграв два матчбола в третьем сете.

Напомним, что призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 1,2 миллиона доллара США (564,7 миллиона тенге). Рыбакина уже выигрывала эти соревнования в 2024 году.

