WTA
Сегодня 12:41
 

Соперница сделала честное заявление о Рыбакиной перед очной битвой за финал

Елена Рыбакина. Фото: IG/wtcctennis©

Российская теннисистка Мирра Андреева (№9) высказалась о предстоящем матче с казахстанкой Еленой Рыбакиной (№2) в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Она отметила сильные стороны своей соперницы, сообщают Vesti.kz.

"Последний раз я играла против Рыбакиной в Индиан-Уэллсе. Очевидно, у неё отличная подача. Она любит играть в атаку, любит рисковать, да и выигрывала этот турнир, так что знает, как играть на этом покрытии", - цитирует слова Андреевой сайт WTA.


Стоит отметить, что два последних матча между 26-летней Рыбакиной и 18-летней Андреевой состоится сегодня, 18 апреля. Последние две игры между ними завершились в пользу Мирры.

Ранее казахстанка высказалась о проблемах в своей игре, а о прямой трансляции предстоящего матча можете узнать ниже:

Прямая трансляция полуфинального матча Рыбакиной за финал турнира за 500 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, женщины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Андреева
Проголосовало 21 человек

