"Много разочарований" - Рыбакина рассказала о проблемах после победного матча

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) прокомментировала победу в драматичном четвертьфинальном матче в Штутгарте (Германия) над Лейлой Фернандес (№25). Она честно расскзаала о сложностях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Честно говоря, я не знаю, потому что ничего не получалось. Особенно в начале было много разочарований. Я просто скатывалась вниз. Подача не шла. Но каким-то образом я нашла в себе силы бороться, и несколько очков во втором сете оказались решающими.
Так я и начала набирать обороты. Это был действительно тяжёлый день. Огромное спасибо всем за поддержку", - сказала Рыбакина в интервью по окончании матча.
Накануне казахстанка в непростом матче, который затянулся более чем на три часа, одолела канадку Фернандес, отыграв два матчбола - 6:7(5), 6:4, 7:6(6).
Теперь 26-летняя Рыбакина сыграет в полуфинале с россиянкой Миррой Андреевой (№9).
