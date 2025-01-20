Снова травма? Рыбакина сделала заявление после вылета с Australian Open-2025

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№7) прокомментировала свое состояние после поражения в 1/8 финала Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В напряженном поединке казахстанская спортсменка уступила американке Мэдисон Киз в трех сетах (3:6, 6:1, 3:6), завершив свое выступление на турнире в Мельбурне. На пресс-конференции седьмая ракетка мира призналась, что сейчас ее первоочередная задача - восстановиться и справиться с травмой.

"Сейчас задача для меня - это восстановить спину в первую очередь", - рассказала Рыбакина.

В матче предыдущего раунда Рыбакина неоднократно брала медицинские тайм-ауты, указывая на проблемы со спиной. Травма явно сказывалась на ее игре, вызывая серьезное беспокойство как у команды, так и у поклонников.

После последнего матча в социальных сетях появилось тревожное видео с казахстанкой, на котором она выглядит довольно болезненно. Этот ролик мгновенно привлек внимание и породил массу вопросов о состоянии здоровья Рыбакиной.

Тревожное видео с Еленой Рыбакиной

Травмы, которые помешали Елене Рыбакиной в прошлом сезоне

Прошлый сезон стал настоящим испытанием для Рыбакиной. Из-за травм спортсменка была вынуждена отказаться от участия в около десяти турнирах. Основной причиной отсутствия теннисистки на корте чаще всего называли проблемы со спиной.

Какие турниры пропустила Рыбакина в 2024 году:WTA 1000 в Дубае (снялась в 1/4 финала);WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (не участвовала);Кубок Билли Джин Кинг со сборной Казахстана (не участвовала);WTA 1000 в Риме (не участвовала);WTA 500 в Берлине (снялась в 1/4 финала);WTA 500 в Истборне (не участвовала);Олимпиада в Париже (не участвовала);WTA 1000 в Торонто (не участвовала);US Open (снялась во втором раунде);WTA 500 в Сеуле (не участвовала);WTA 1000 в Пекине (не участвовала).

Несмотря на непростой год, Рыбакина сумела восстановиться и завершить сезон яркими выступлениями. Казахстанская теннисистка приняла участие в Итоговом турнире WTA, а также внесла весомый вклад в победу сборной Казахстана над Южной Кореей в рамках Кубка Билли Джин Кинг, помогая команде выйти в полуфинал United Cup.

Однако из-за пропущенных турниров Рыбакина потеряла несколько позиций в мировом рейтинге. Бывшая третья ракетка мира сейчас занимает седьмую строчку, но по итогам ближайших турниров у нее есть все шансы вернуться в топ-5.



Рыбакина приняла решение после сенсации на Australian Open-2025